2019-08-05T10:31:38+03:00
Происшествия

В Алтайском крае объявили штормовое предупреждение из-за жары

БОРЗОВ Денис
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Пожарные на вызовеПожарные на вызовеФото: БОРЗОВ Денис
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Алтайские синоптики сообщили, в период с 5 по 8 августа сохранится аномально жаркая погода с максимальными температурами выше 30 градусов. В период с 6 по 9 августа местами сохранится высокая пожароопасность (4 класс горимости) и чрезвычайная пожароопасность (5 класс горимости).

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Алтайскому краю, опасность в перегревании человека - при повышении температуры тела выше 37,1C или теплонарушении – приближении температуры тела к 38,8C . Критическое состояние наступает при длительном и сильном перегревании, которое вызывает тепловой удар или нарушение сердечно-сосудистой системы. Признаки перегрева: покраснения кожи, сухость слизистых оболочек, сильная жажда. В дальнейшем возможна потеря сознания, остановка сердца и дыхания.

Спасатели советуют:

Приготовьте приемлемую для условий жары одежду, вентиляторы, кондиционеры. По возможности приобретите автономный источник электроэнергии для обеспечения работы электробытовых приборов. Экономьте воду. Обучите членов семьи правильно действовать при тепловом поражении.

ИСТОЧНИК KP.RU

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