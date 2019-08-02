2019-08-02T11:32:51+03:00
Общество

В Алтайском крае пропали две девочки-подростки

Детей разыскивают уже целую неделю.
Анастасия Корягина
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Рубцовск.Рубцовск.Фото: пресс-службы правительства Алтайского края
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В Рубцовске ищут двух девочек-подростков, которые ушли из дома 25 июля 2019 года и до сих пор не вернулись.

Разыскиваются:

Татьяна Пучкина, 14 лет.

Приметы: рост 156 см, плотное телосложение, волосы черные ниже плеч, глаза карие.

Была одета в серо-белую футболку, черные леггинсы и белые кроссовки.

Пропавшая девочка. Фото: общественный поисковый отряд «Лиза Алерт»

Пропавшая девочка.Фото: общественный поисковый отряд «Лиза Алерт»

Кристина Козлова, 16 лет.

Приметы: рост 168 см, худощавое телосложение, волосы русые ниже плеч, глаза голубые.

Была одета в черную ветровку, белую футболку, темно-серые трико, черные кроссовки с белой подошвой.

Пропавшая девочка. Фото: общественный поисковый отряд «Лиза Алерт»

Пропавшая девочка.Фото: общественный поисковый отряд «Лиза Алерт»

Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавших, просят позвонить по телефонам 8-800-700-5452 или 112.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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