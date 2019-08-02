В Алтайском крае пропали две девочки-подростки

СЕГОДНЯ 11:32 2019-08-02T11:32:51+03:00

Изменить размер текста: A A

В Рубцовске ищут двух девочек-подростков, которые ушли из дома 25 июля 2019 года и до сих пор не вернулись.

Разыскиваются:

Татьяна Пучкина, 14 лет.

Приметы: рост 156 см, плотное телосложение, волосы черные ниже плеч, глаза карие.

Была одета в серо-белую футболку, черные леггинсы и белые кроссовки.

Кристина Козлова, 16 лет.

Приметы: рост 168 см, худощавое телосложение, волосы русые ниже плеч, глаза голубые.

Была одета в черную ветровку, белую футболку, темно-серые трико, черные кроссовки с белой подошвой.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавших, просят позвонить по телефонам 8-800-700-5452 или 112.

Читайте также:

Рыбак нашел тело утонувшего двухлетнего мальчика в Республике Алтай

Мальчик гулял с братом и сестрой вблизи реки Чуя (подробнее)

На дне алтайской реки нашли тело второго пропавшего мальчика

Поиски детей продолжались почти две недели (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU