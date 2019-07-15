На дне алтайской реки нашли тело второго пропавшего мальчика

10 июля водолазы обнаружили на дне реки Песчаная тело 7-летнего мальчика. Тело его 8-летнего друга, с которым они вместе в один день пропали, нашли ранее, 3 июля. Об этом корреспонденту «Комсомольской правды» рассказали в пресс-службе СУ следственного комитета по Алтайскому краю.

Почти две недели сотрудники полиции, сотрудники районного пожарно-спасательного гарнизона, инспекторы по маломерным судам и волонтеры занимались поисками пропавших. Мальчики без спроса отправились на крутой берег реки Песчаной около поселка Кировский Смоленского района. Они купались в водоеме без присмотра. Их личные вещи и велосипеды нашли на берегу.

Напомним, о пропаже сообщили родители школьников ночью 28 июня. Они обратились в полицию после того, как не смогли найти детей самостоятельно. В поисках были задействованы 37 человек и пять лодок.

Дело о пропаже было передано в СУ следственного комитета по Алтайскому краю. Ведомство возбудило уголовное дело, сотрудники выясняют обстоятельства произошедшего.

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