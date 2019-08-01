2019-08-01T09:54:37+03:00
Происшествия

Рыбак нашел тело утонувшего двухлетнего мальчика в Республике Алтай

Дарья САВЕНКО
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Тело ребенка нашел под камнем рыбак.Тело ребенка нашел под камнем рыбак.Фото: предоставлено пресс-службой
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Рыбак случайно обнаружил тело пропавшего двухлетнего мальчика в Республике Алтай.

Как рассказали в пресс-службе регионального СУ СКР, 29 июля в полицию с заявлением обратилась семья из села Иодро Онгудайского района. Они пояснили, что пропал их двухлетний сын, который гулял с братом и сестрой вблизи реки Чуя.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство малолетнего ребенка». Немедленно начались поисковые мероприятия, однако страшную находку сделал рыбак. Вечером 30 июля житель села Малый Яломан рыбачил на правом берегу реки Катунь, вблизи одной из туристических баз, расположенной на территории Ининского сельского поселения. Там, под камнем, он и увидел тело ребенка.

В настоящее время проводятся следственные действия и процессуальные мероприятия, направленные на опознание погибшего, назначена судебно-медицинская экспертиза для установления причины смерти.

ИСТОЧНИК KP.RU

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