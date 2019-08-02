2 августа - Ильин день. Почему нельзя купаться

СЕГОДНЯ 09:56 2019-08-02T09:56:04+03:00

Нынешний Ильин день 2 августа выдался жарким, поэтому старинные поверья вряд ли кого остановят от купания Фото: Олег УКЛАДОВ

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2 августа по народному календарю - Ильин день. В православных храмах посвящают молитвы ветхозаветному пророку Илью.

- Как это часто бывает, церковный праздник тесно переплетался с древним, славянским, - рассказывает фольклорист Наталья Васильева. - Образ Ильи пророка на Руси тесно переплетался с божеством плодородия, грома и дождя.

Считалось, что именно Илья распоряжается погодой в этот день и пошлет дождь, если сильно попросят. В этот день запрещалось трудиться, особенно оскорбительным для Ильи была работа, заставляющая потеть. Лопаты, вилы и грабли крестьяне откидывали в сторону. Также было непозволительно шуметь, хвастаться, надевать дорогие украшения - все это гневило Илью.

И еще с самых древних времен считалось, что в Ильин день нельзя купаться. Древние русичи были уверены, что в этот день в водоемы возвращается нечисть, и коварные русалки могут утянуть в омут. Еще поговаривали, что кто нырнет 2 августа, может встретить под водой умерших грешников.

Нынешний Ильин день 2 августа на Алтае выдался жарким, поэтому старинные поверья вряд ли кого остановят от купания. Особенно десантников, оккупирующих фонтаны. Остается только предупредить всех, кто полезет в воду, быть осторожней и не нарваться на "гнев русалок".

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ИСТОЧНИК KP.RU