Погода на август 2019 года в Барнауле: долгожданные дожди и прохлада

После прохладного июня и дождливого июля в Барнаул пришла жара. Правда, некоторые уже успели устать от палящего солнца и мечтают о комфортной погоде.

По данным синоптиков, в некоторых районах Алтайского края уже идут дожди различной интенсивности. Бонусом служат грозы, которые в прямом и переносном смысле разряжают обстановку. Температура воздуха колеблется от +30 до +35 градусов.

По прогнозу погоды на август 2019 года, в Барнауле осадки прогнозируются в ночь с 4 на 5 августа. Продлится дождливая погода недолго – всего два дня, но и это станет маленьким спасением для разгорячившихся горожан. Вместе с тем, днем столбик термометра не будет подниматься выше +30 градусов.

Существенное похолодание прогнозируется с 11 августа – от +18 до +23 градусов. Такая погода продлится до 20 августа. В отдельные дни ожидаются дожди и грозы. На один день лето вновь напомнит о себе с температурой +27 градусов. Ожидается такая погода 20 августа. После этого Алтайский край на несколько дней попадет во власть холодного циклона – днем воздух будет прогреваться всего до +13…+15 градусов. Не исключены и дожди.

Простится август с барнаульцами теплом до +28 градусов.

Что касается погоды в Барнауле в сентябре, то синоптики пока не представили долгосрочный прогноз, но хочется верить, что для жителей Алтайского края он станет теплым и уютным.

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