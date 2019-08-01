2019-08-01T11:45:15+03:00
Общество

Как отметят День ВДВ в Барнауле - 2019

В День ВДВ в Барнауле - 2019 состоятся митинг, шествие, концерт на пляже
Анна СЕМИНА
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День ВДВ в БарнаулеДень ВДВ в БарнаулеФото: Олег УКЛАДОВ
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2 августа в Барнауле отметят 89-ю годовщину образования Воздушно-десантных войск России.

Митинг и парад

День ВДВ в Барнауле - 2019 начнется традиционно с торжественного митинга на площади Ветеранов. Участников и гостей ждут в 10 утра.

- В программе праздника показательные выступления отряда специального назначения военной разведки и спортсменов-парашютистов Алтайского регионального отделения ДОСААФ России. В память о погибших дадут залп из оружия почетного караула, возложат цветы, - сообщают в пресс-центре администрации краевой столицы.

Сразу после завершения официальной части начнется шествие участников до Мемориала Славы на площади Победы. Колонна пройдет от площади Ветеранов по проспекту Ленина, далее по улице Молодежной и проспекту Социалистическому.

На Мемориале Славы десантники возложат цветы и отправятся на Власихинское кладбище, где также по многолетней традиции состоится поминальная панихида с отданием почестей воинам, захороненным на «Аллеи Памяти».

Отдохнем!

Отвести душу виновники торжества смогут на развлекательной концертно-спортивной программе. Она состоится на пляже «Водный мир» (Правобережный тракт, 39).

Но перед этим, по традиции, ВДВшники конечно же окунутся в городские фонтаны. Даже запрещающие таблички не смогут их остановить. К слову о фонтанах: в настоящее время, в частности, наполнены чаши на площади Советов, на площади перед театром драмы, у бывшего кинотеатра «Россия». Именно там чаще всего собираются десантники.

Остальным День ВДВ - 2019 лучше отметить на официальных пляжах (погода - самая подходящая, выше +30). Благо, их в Барнауле еще не закрыли: это пляж «Городской» на острове Помазкин, искусственный пляж «В парке» (ул. Ленинградскся,7, Парк Спорта Алексея Смертина), пляж «Водный мир» (протока реки Обь).

ИСТОЧНИК KP.RU

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