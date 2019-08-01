Акцию «Потушите пожары в Сибири» проведут в Барнауле

СЕГОДНЯ 15:45 2019-08-01T15:49:40+03:00

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3 августа в Барнауле пройдет акция «Потушите пожары в Сибири». Напомним, в Красноярском крае и Иркутской области в настоящее время бушует огонь на общей площади около трех млн гектаров.

- Уже который день полыхают пожары на территории Земли, где мы родились. Горит Сибирь, которая всегда славилась богатейшей и красивейшей природой. В таких обстоятельствах люди объединяются, потому что негодуют, потому что есть всему предел. Очевидно, что сознание молодых людей намного свободнее, чем сознание старшего поколения. Они не боятся высказывать свое мнение, они более трепетно относятся к природе, они не хотят терпеть. В таком едином порыве и есть наша сила, - рассказали организаторы акции паблику «Барнаул 22».

Акция пройдет на площади Свободы в 12:00. Всего в мероприятии примут участие до 100 человек. Участников просят принести медицинские маски с хэштегами #Сибирьгорит и #потушитепожарыСибири.

- Уважаемые участники предстоящей акции "Потушите пожары в Сибири", просим вас всех обратить внимание на тот факт, что медицинские маски, которые мы призываем принести на пикет, не могут быть на вас в течение всего мероприятия. Законом запрещено скрывать свое лицо на акции. Поскольку мы устраиваем законную акцию, то все требования обязаны соблюдать, - добавила организатор Анастасия Соболева.

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ИСТОЧНИК KP.RU