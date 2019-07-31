В Барнауле приступили к монтажу стропильной системы горевшей пятиэтажки

СЕГОДНЯ 09:10 2019-07-31T09:10:46+03:00

Пожар уничтожил кровлю дома на площади более 2000 квадратных метров. Фото: предоставлено пресс-службой

Изменить размер текста: A A

Рабочие приступили к монтажу стропильной системы на крыше пострадавшего от пожара дома по Северному Власихинскому проезду, 60 в Барнауле.

Как рассказали в пресс-службе городской администрации, над седьмым и восьмым подъездами строители уложили балки перекрытия, установили опоры для стропил. Стройматериалы были предварительно обработаны огнезащитной смесью, которая препятствует возгоранию дерева.

Напомним, что пожар уничтожил кровлю дома на площади более 2000 квадратных метров. На восстановление крыши было выделено 11 млн рублей. Ремонт крыши планируется завершить до 1 октября.

Читайте также

В Барнауле приступили к ремонту крыши горевшей пятиэтажки

Рабочие приступили к восстановлению кровли на пострадавшем от пожара барнаульском доме по адресу Северный Власихинский проезд, 60 (подробнее).

В Барнауле горит многоэтажка: жителей эвакуировали в здание школы

Жители многоэтажки эвакуированы. На месте пожара находится глава города Сергей Дугин. В школе 127 разворачивается пункт временного размещения (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU