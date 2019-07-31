2019-07-31T09:10:46+03:00
Общество

В Барнауле приступили к монтажу стропильной системы горевшей пятиэтажки

Дарья САВЕНКО
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Пожар уничтожил кровлю дома на площади более 2000 квадратных метров.Пожар уничтожил кровлю дома на площади более 2000 квадратных метров.Фото: предоставлено пресс-службой
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Рабочие приступили к монтажу стропильной системы на крыше пострадавшего от пожара дома по Северному Власихинскому проезду, 60 в Барнауле.

Как рассказали в пресс-службе городской администрации, над седьмым и восьмым подъездами строители уложили балки перекрытия, установили опоры для стропил. Стройматериалы были предварительно обработаны огнезащитной смесью, которая препятствует возгоранию дерева.

Напомним, что пожар уничтожил кровлю дома на площади более 2000 квадратных метров. На восстановление крыши было выделено 11 млн рублей. Ремонт крыши планируется завершить до 1 октября.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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