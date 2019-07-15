В Барнауле приступили к ремонту крыши горевшей пятиэтажки

СЕГОДНЯ 12:47 2019-07-15T12:48:11+03:00

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Рабочие приступили к восстановлению кровли на пострадавшем от пожара барнаульском доме по адресу Северный Власихинский проезд, 60. Сейчас они расчищают крышу от обгоревшего металла и мусора, сообщает пресс-служба администрации города.

К восстановительным работам планируют приступить на этой неделе. Монтаж обновленной крыши выполнят по типовому проекту. По решению главы Барнаула Сергея Дугина на ремонт дома потратят деньги из резервного фонда городского бюджета.

Ремонт крыши горевшей пятиэтажки в Барнауле.Фото: пресс-службы администрации Барнаула

Как сообщили в администрации Индустриального района, в пятиэтажке уже восстановили горячее и холодное водоснабжение, энергоснабжение подали во все подъезды. Продолжается подключение квартир к электроэнергии.

Напомним, пожар в пятиэтажке на Северном Власихинском проезде произошел 10 июля. Огонь тушили до глубокой ночи. Сообщалось, что пожарные не могли проехать к дому из-за припаркованных автомобилей. В ходе тушения спасатели эвакурировали 70 жителей, в том числе 10 детей.

При пожаре пострадал мужчина 67-ми лет. Он отравился продуктами горения, его госпитализировали в горбольницу №11. Для погорельцев организовали пункт временного размещения в здании ближайшей школы.

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Очевидцы опубликовали фото и видео с пожара (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU