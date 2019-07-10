В Барнауле случился сильный пожар в многоэтажке: тушение огня продолжается

В пятиэтажке по адресу Северный Власихинский проезд, 60 горит кровля. Об этом сообщили очевидцы в городском сообществе «Барнаул 22».

Сообщение о пожаре поступило в 19:41, - уточняют в пресс-службе ГУ МЧС России по Алтайскому краю. Как отмечают очевидцы событий, сейчас огонь распространяется под крышей здания. Из-за густого дыма сложно дышать. Пожарные уже прибыли на место и продолжают бороться с огнем.

Фото: скриншот с видео в группе "Барнаул 22"

- Горит кровля 5 этажного дома. Работают сотрудники МЧС. Жители многоэтажки эвакуированы. На месте пожара находится глава города Сергей Дугин. В школе 127 разворачивается пункт временного размещения, решается вопрос об обеспечении жителей дома водой и горячим питанием, - также рассказали в пресс-службе городской администрации.

Как сообщалось ранее, пожарные не могли проехать к дому из-за припаркованных автомобилей.

- Шифер стреляет, дым едкий, родители в доме напротив живут. Пожарная не может проехать из-за автомобилей припаркованых. Не все свои авто оттуда перегнали. Надеюсь их брошенные авто закидает шифером, - Ольга Герасимова.

- Двор, где вечная проблема подъезда, машин столько, что не развернуться, в этом есть проблемы проезда пожарных расчетов, карет скорой, помощи и спецтехники МЧС, я думаю, что пожару присвоена высокая степень, огонь пошел по кровле, - также отметил Сергей Меркулов.

К слову, по предварительной информации пострадавших нет.

Последняя информация от ЧП от пресс-службы ГУ МВД России по Алтайскому краю:

- На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения горела квартира на пятом этаже. Огонь через балкон перекинулся на кровлю здания. К тушению пожара привлечены 60 человек и 21 единица пожарной техники. Из-за позднего сообщения о происшествии огонь распространился на значительную площадь, порядка 1000 квадратных метров. Подготовлен пункт временного размещения для жильцов на 150 мест. Пожарно-спасательными подразделениями в ходе тушения эвакуировано 70 человек, из них 10 детей, - уточнили в ведомстве.