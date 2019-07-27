Спасатели тушили горящий самолет в барнаульском аэропорту
В международном аэропорту Барнаула организовали тушение пожара внутри самолета Ту-154. Возгорание ликвидировали три пожарных расчета и 12 сотрудников службы аварийно-спасательного обеспечения полетов (СПАСОП).
Пожар был самым настоящим, но учебным: спасатели контролировали обстановку. Самолет успешно потушили, сообщает пресс-служба аэропорта в соцсетях.
Тушение самолета в барнаульском аэропорту. Фото: пресс-служба аэропорта им. Г. С. Титова
Барнаульцы в соцсетях прокомментировали это событие. Люди пишут, что сначала испугались реалистичных фотографий пожара. Кто-то жалел учебный самолет.
Тушение самолета в барнаульском аэропорту. Фото: пресс-служба аэропорта им. Г. С. Титова
"Бедный туполь, сожгут его однажды", - написал n_a_orlov. "Советскую ливрею ничто не берет, классно раньше красили", - восхитился panitevskiy.
Тушение самолета в барнаульском аэропорту. Фото: пресс-служба аэропорта им. Г. С. Титова
Кто-то ностальгировал: "А когда-то слышалось в кабине: "Восемь, пять, сто семнадцать, добрый день, аэропорт Адлер", - написал пользователь под ником 22regionbarnaul.
Тушение самолета в барнаульском аэропорту. Фото: пресс-служба аэропорта им. Г. С. Титова
После трагедии в Шереметьево, когда из-за пожара в самолете Sukhoi Superjet погиб 41 человек, вопрос о безопасности пассажиров встал довольно остро. Подобные учения позволяют сотрудникам СПАСОП тренировать навыки и в случае настоящего происшествия - максимально оперативно среагировать на ситуацию.
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ИСТОЧНИК KP.RU