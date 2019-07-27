Из-за тумана в Барнауле рейс S7 ушел на запасной аэродром
Утром 27 июля из-за тумана и дымки в Барнауле не смог приземлиться самолет авиакомпании S7, летевший из Москвы. Рейс отправили на запасной аэродром - в Толмачево.
Самолет должен был сесть в краевой столице в 6:55. Вместо этого он сначала приземлился в Новосибирске и подождал, когда метеоусловия улучшатся. Затем рейс S7−217 вылетел в Барнаул и сел в 10:45 по местному времени с почти 4-часовой задержкой.
Прибытие остальных рейсов планируется по графику.
Напомним, в июне в Барнауле приземлился самолет со сбоем в системе. На борту находилось почти 230 пассажиров и семь членов экипажа. Boeing 757-200 летел из Антальи и принадлежал авиакомпании Azur air. Прилетевший самолет остался в Барнауле до выяснения обстоятельств произошедшего, а из Новосибирска вызвали резервный борт. Из-за этого рейс в Анталью задержали.
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ИСТОЧНИК KP.RU