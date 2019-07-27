2019-07-27T07:49:52+03:00
Общество

В Барнауле горел Алтайский шинный комбинат

64 человека ликвидировали возгорание.
Анастасия Корягина
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Пожар на Алтайском шинном комбинате.Пожар на Алтайском шинном комбинате.Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю
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Утром 27 июля в Барнауле произошел пожар на территории Алтайского шинного комбината. Об этом сообщает краевое управление МЧС.

По данным спасателей, пожар произошел в 6:44. Сообщение о возгорании на пульт диспетчера пожарной охраны поступило через три минуты.

Как выяснилось, загорелся склад, на котором хранилась переработка резиновой крошки. На место происшествия прибыло 19 единиц техники и 64 человека. Такое количество сил и средств использовали из-за предполагаемой серьезности возгорания.

Пожар на Алтайском шинном комбинате. Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю

Пожар на Алтайском шинном комбинате.Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю

На момент прибытия первого подразделения из бетонного здания шел густой черный дым. Горел поддон с резиновой крошкой. Спасатели проверили помещения на наличие людей: работали пять звеньев газодымозащитной службы. Для бесперебойной подачи воды к месту работ проложили магистральные линии.

Площадь возгорания составила около 70 кв. метров. Пожар ликвидировали за полтора часа. Случаев гибели и травмирования людей нет. Причины и обстоятельства случившегося устанавливаются.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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