В Барнауле горел Алтайский шинный комбинат
Утром 27 июля в Барнауле произошел пожар на территории Алтайского шинного комбината. Об этом сообщает краевое управление МЧС.
По данным спасателей, пожар произошел в 6:44. Сообщение о возгорании на пульт диспетчера пожарной охраны поступило через три минуты.
Как выяснилось, загорелся склад, на котором хранилась переработка резиновой крошки. На место происшествия прибыло 19 единиц техники и 64 человека. Такое количество сил и средств использовали из-за предполагаемой серьезности возгорания.
Пожар на Алтайском шинном комбинате.Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю
На момент прибытия первого подразделения из бетонного здания шел густой черный дым. Горел поддон с резиновой крошкой. Спасатели проверили помещения на наличие людей: работали пять звеньев газодымозащитной службы. Для бесперебойной подачи воды к месту работ проложили магистральные линии.
Площадь возгорания составила около 70 кв. метров. Пожар ликвидировали за полтора часа. Случаев гибели и травмирования людей нет. Причины и обстоятельства случившегося устанавливаются.
Читайте также:
Соцсети: на Алтайском шинном комбинате объявили 4-дневную рабочую неделю
Сотрудникам выдали приказ об изменении рабочего времени с 19 июля 2019 года (подробнее).
ИСТОЧНИК KP.RU