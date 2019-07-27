2019-07-27T06:58:50+03:00
Общество

Найденный в алтайской реке прах ветерана захоронят на его малой родине

Родственники дали на это разрешение.
Анастасия Корягина
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Фото газеты "Тальменская жизнь" и сайта Института геологии и минералогии им. В.С. Соболева.Фото газеты "Тальменская жизнь" и сайта Института геологии и минералогии им. В.С. Соболева.
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Прах ветерана Великой Отечественной войны Евгения Доильницына захоронят на аллее Славы в одном из микрорайонов Заринска. Таким образом его воля - быть погребенным на малой родине - будет исполнена. Родственники дали на это разрешение, сообщает газета "Тальменская жизнь".

Как ранее писала "КП в Барнауле", урну с прахом Евгения Доильницына нашли в Чумыше в районе села Тальменка. Как выяснилось, она приплыла по реке из Заринского района, где ее оставил сын усопшего. Родственники умершего в возрасте 100 лет ветерана не планировали забирать его прах обратно - они считали, что исполнили его волю.

К решению проблемы перезахоронения праха ветерана привлекли организации ветеранов боевых действий, военкомат, Тальменское и Заринское отделения партии, Союз ветеранов боевых действий, Союз ветеранов Афганистана, волонтерские молодежные организации. Оформление документов заняло почти две недели.

Фото газеты "Тальменская жизнь" и сайта Института геологии и минералогии им. В.С. Соболева.

Фото газеты "Тальменская жизнь" и сайта Института геологии и минералогии им. В.С. Соболева.

За могилой закрепят шефство, а информацию о ветеране Великой Отечественной войны увековечат не только в музее города Заринска, но и в краевых музеях. На торжественное мероприятие пригласили представителей ветеранских организаций региона и Новосибирской области, где Евгений Федорович жил и работал.

Что известно о ветеране

Евгений Федорович Доильницын родился 23 января 1918 года в селе Сорокино Заринского района, а умер 10 ноября прошлого года. Он прожил 100 лет.

Ветеран воевал в танковых войсках на Юго-Западном, Воронежском, Брянском, 1-м Украинском, Ленинградском и Дальневосточном фронтах. Участвовал в боях за освобождение Киева, форсировании Днепра, Курской битве. Был награжден орденами Отечественной войны 1 степени и Красной Звезды, медалями «За оборону Киева», «За победу над Германией», «За победу над Японией», «Ветеран труда».

После войны Евгений Федорович работал на заводе, учился во Всесоюзном заочном политехническом институте, трудился в химико-металлургическом институте Западно-Сибирского филиала Академии наук СССР, получил звание кандидата технических наук. С 1991 года был на пенсии, писал стихотворения. До кончины жил в Новосибирске.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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