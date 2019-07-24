В сети опубликовали видео ДТП, в котором пострадали семь человек
В соцсетях ГУ МВД России по Алтайскому краю появилось видео с места ДТП в Романовском районе, где пострадало семь человек.
ДТП.Видео: ГУ МВД России по Алтайскому краю
Напомним, серьезная авария произошла утром 23 июля на 233 километре трассы Барнаул – Казахстан в Романовском районе. Водитель на иномарке «Фольксваген Мультиван» выехал на встречную полосу и столкнулся с «ВАЗ-2106».
В результате этого ДТП пострадало семь человек. Это два пассажира и водитель из автомобиля отечественного производства и четыре человека из иномарки. Они получили травмы разной степени тяжести. Всем была оказана медицинская помощь врачами из скорой помощи.
К слову, сейчас сотрудники ГИБДД проводят проверку по факту аварии. Правоохранители выясняют все обстоятельства случившегося.
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ИСТОЧНИК KP.RU