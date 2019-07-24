Барнаульский аэропорт не смог принять самолет из-за дымки

СЕГОДНЯ 08:40 2019-07-24T08:57:15+03:00

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Утром 24 июля лайнер авиакомпании S7, рейс № 217, из-за плохой видимости не смог приземлиться в барнаульском аэропорте. Самолет был перенаправлен на запасной аэродром в новосибирское Толмачёво.

Напомним, в Алтайском крае был введен режим «черного неба». Это произошло из-за лесных пожаров в Красноярском крае и Иркутской области. Из соседних регионов дым пришел в Алтайский край. Микрочастицы дымовой завесы находятся на высоте от двух до пяти километров, поэтому жители края не чувствуют запах гари. Но смог мешает проходу солнечных лучей и формированию облаков.

Гидрометцентр объявил режим неблагоприятных метеорологических условий. В атмосферном воздухе не рассеиваются вредные примести, объявлен режим первой степени опасности. Некоторые жители края жалуются на головные боли.

ИСТОЧНИК KP.RU