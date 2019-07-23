На трассе Барнаул-Казахстан случилась серьезная авария

СЕГОДНЯ 09:27 2019-07-23T09:27:42+03:00

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Утром 23 июля на 233 километре трассы Барнаул – Казахстан в Романовском районе произошла серьезная авария с большим числом пострадавших.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю, мужчина ехал на иномарке «Фольксваген Мультиван», он в процессе обгона выехал на полосу встречного движения. Из-за этого неосторожного маневра автомобиль столкнулся с ехавшим в обратную сторону «ВАЗ-2106».

На данный момент известно о семи пострадавших. В результате аварии пострадали водитель и два пассажира, которые ехали в автомобиле отечественного производства, а также четыре человека, находящиеся в иномарке, они получили травмы разной степени тяжести. Всем оказана медицинская помощь врачами из «скорой».

Сотрудники Госавтоинспекции незамедлительно выехали на место ДТП для оказания помощи и организации движения.

В настоящее время сотрудники ГИБДД проводят проверку по факту аварии. Правоохранители выясняют все обстоятельства случившегося.

ИСТОЧНИК KP.RU