2019-07-23T14:34:41+03:00
Звезды

Алиса Гребенщикова поцеловала Шукшина, а Виктор Мережко сравнил его с Киркоровым

Как открывали Шукшинские дни на Алтае [фото, видео]
Анна СЕМИНА
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Алиса Гребенщикова поцеловала ШукшинаАлиса Гребенщикова поцеловала ШукшинаФото: Олег УКЛАДОВ
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Во вторник, 23 июля, в Барнауле состоялось открытие фестиваля «Шукшинские дни на Алтае». Событие в этом году приурочено к 90-летию Василия Макаровича.

Правда и доброта

Алиса Гребенщикова поцеловала Василия Шукшина.Автор: Анна СЕМИНА

Это далеко не первый фестиваль, и, казалось бы, уже все отработано до автоматизма, но именно в этот раз все пошло не по плану. Ранним утром в Барнаул должны были прилететь почетные гости Шукшинских дней, но из-за дымки, которая уже несколько дней стоит над Алтайским краем, один из лайнеров не смог приземлиться в столице региона, и его перенаправили в Новосибирск. А уже оттуда звездам пришлось добиться до Барнаула. Многие из них в результате опоздали на открытие фестиваля у памятника Василию Шукшину. Среди них оказался актер Андрей Мерзликин. Тем не менее, несмотря на всю усталость и бессонную ночь он поспешил встретиться с барнаульцами.

Андрей Мерзликин Фото: Олег УКЛАДОВ

Андрей МерзликинФото: Олег УКЛАДОВ

- Добрый вечер Барнаул, - начал Мерзликин, хотя открытие было в обед. - Вечер в том смысле, что очень долго добирался из Москвы. Еще не спал, как только вылетели вчера в 10 вечера. И вот только сейчас до вас добрались. Из-за этого «замечательного» тумана, который утром нас встретил, мы сели в Новосибирске. И только доехали до вас. С праздником вас! С открытием замечательного фестиваля Шукшинские дни на Алтае! В этом году – 90 лет со дня рождения столпа русской культуры, Василия Макаровича Шукшина, который является объединяющей фигурой для всех нас, кто любит и чтит все то достояние, которое считается народным. А Шукшин, как никто, был именно представителем народа, простого человека, не элитарного, не крутого, простого, как мы с вами - смею считать я.

В этом году артист приехал на Шукшинские дни сразу с тремя проектами – двумя фильмами – «Последнее испытание» (фильм-открытие) и «Облепиховое лето», а также со спектаклем «Калина красная», который покажут на сцене театра драмы 24 июля. Кстати, в этой же постановке играют Мария Шукшина, Сергей Никоненко и Наталья Егорова.

Не Киркоров и не Басков

Виктор Мережко. Открытие Шукшинских дней на Алтае - 2019 Фото: Олег УКЛАДОВ

Виктор Мережко. Открытие Шукшинских дней на Алтае - 2019Фото: Олег УКЛАДОВ

А вот президент Всероссийского Шукшинского кинофестиваля Виктор Мережко отчего-то решил провести параллель между Василием Макаровичем и другими известными земляками и современными звездами эстрады, только ее не получилось.

- Тут и Леша Булдаков, который недавно ушел в мир иной, и Роберт Рождественский, и Иван Пырьев, и Миша Евдокимов, и Валера Золотухин. Сколько имен… Сколько звезд. Настоящих – не придуманных! Это вам не Киркоров, блин. Понимаете меня, дорогие мои? Не Басков противный! – говорит Мережко, чем срывает аплодисменты.

При этом Виктор Иванович еще и сравнил масштабы фестивалей и признал, что Шукшинский даже лучше сочинского «Кинотавра», где явно не хватает душевности и народности.

- Я считаю Шукшинский кинофестиваль - это главный фестиваль нашей страны. Да, может быть, мы не «Кинотавр», и слава Богу, что мы не «Кинотавр», - добавил он.

Помимо этих звезд поклониться творчеству Василия Шукшина к его памятнику пришли также член жюри основного конкурса, настоятель собора во имя святого благоверного и великого князя Александра Невского в Новосибирске Александр Новопашин, актер Игорь Жижикин и актриса Алиса Гребенщикова. Последняя настолько растрогалась, что решила поцеловать Василия Макаровича в щеку. В этом ей помог председатель городского комитета по культуре Валерий Паршков - он с радостью подсадил звезду.

Открытие Шукшинских дней на Алтае - 2019 Фото: Олег УКЛАДОВ

Открытие Шукшинских дней на Алтае - 2019Фото: Олег УКЛАДОВ

Открытие Шукшинских дней на Алтае - 2019 Фото: Олег УКЛАДОВ

Открытие Шукшинских дней на Алтае - 2019Фото: Олег УКЛАДОВ

Открытие Шукшинских дней на Алтае - 2019 Фото: Олег УКЛАДОВ

Открытие Шукшинских дней на Алтае - 2019Фото: Олег УКЛАДОВ

Открытие Шукшинских дней на Алтае - 2019 Фото: Олег УКЛАДОВ

Открытие Шукшинских дней на Алтае - 2019Фото: Олег УКЛАДОВ

Открытие Шукшинских дней на Алтае - 2019 Фото: Олег УКЛАДОВ

Открытие Шукшинских дней на Алтае - 2019Фото: Олег УКЛАДОВ

Открытие Шукшинских дней на Алтае - 2019 Фото: Олег УКЛАДОВ

Открытие Шукшинских дней на Алтае - 2019Фото: Олег УКЛАДОВ

Открытие Шукшинских дней на Алтае - 2019 Фото: Олег УКЛАДОВ

Открытие Шукшинских дней на Алтае - 2019Фото: Олег УКЛАДОВ

Актер Игорь Жижикин. Открытие Шукшинских дней на Алтае - 2019 Фото: Олег УКЛАДОВ

Актер Игорь Жижикин. Открытие Шукшинских дней на Алтае - 2019Фото: Олег УКЛАДОВ

Открытие Шукшинских дней на Алтае - 2019 Фото: Олег УКЛАДОВ

Открытие Шукшинских дней на Алтае - 2019Фото: Олег УКЛАДОВ

Алиса Гребенщикова. Открытие Шукшинских дней на Алтае - 2019 Фото: Олег УКЛАДОВ

Алиса Гребенщикова. Открытие Шукшинских дней на Алтае - 2019Фото: Олег УКЛАДОВ

Открытие Шукшинских дней на Алтае - 2019 Фото: Олег УКЛАДОВ

Открытие Шукшинских дней на Алтае - 2019Фото: Олег УКЛАДОВ

Открытие Шукшинских дней на Алтае - 2019 Фото: Олег УКЛАДОВ

Открытие Шукшинских дней на Алтае - 2019Фото: Олег УКЛАДОВ

Открытие Шукшинских дней на Алтае - 2019 Фото: Олег УКЛАДОВ

Открытие Шукшинских дней на Алтае - 2019Фото: Олег УКЛАДОВ

Открытие Шукшинских дней на Алтае - 2019 Фото: Олег УКЛАДОВ

Открытие Шукшинских дней на Алтае - 2019Фото: Олег УКЛАДОВ

Открытие Шукшинских дней на Алтае - 2019 Фото: Олег УКЛАДОВ

Открытие Шукшинских дней на Алтае - 2019Фото: Олег УКЛАДОВ

Открытие Шукшинских дней на Алтае - 2019 Фото: Олег УКЛАДОВ

Открытие Шукшинских дней на Алтае - 2019Фото: Олег УКЛАДОВ

Открытие Шукшинских дней на Алтае - 2019 Фото: Олег УКЛАДОВ

Открытие Шукшинских дней на Алтае - 2019Фото: Олег УКЛАДОВ

ИСТОЧНИК KP.RU

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