Андрей Мерзликин: Мы с вами – простые люди

СЕГОДНЯ 12:55 2019-07-23T12:55:30+03:00

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Актер театра и кино Андрей Мерзликин прямо с самолета приехал на торжественное открытие фестиваля Шукшинские дни на Алтае.

Правда, перед этим ему прошлось провести в дороге не один час. Дело в том, что из-за плохой видимости самолет с актером сел не в Барнауле, а в Новосибирске и поэтому гостям еще пришлось ехать до краевой столицы практически на перекладных. И все же пропустить первое официальное мероприятие Мерзликин не мог.

- Добрый вечер Барнаул. Вечер в том смысле, что очень долго добирался с Москвы. Еще не спал, как только вылетели вчера в 10 вечера. И вот только сейчас до вас добрались, - начал актер. - С праздником вас! С открытием замечательного фестиваля Шукшинские дни на Алтае!

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.alt.kp.ru/video/embed/721808" frameborder="0"></iframe> Андрей Мерзликин про родину Шукшина.Автор: Анна СЕМИНА

Пользуясь случаем, Андрей Мерзликин не просто поприветствовал барнаульцев, которые по велению души пришли на праздник, а это именно праздник, он прочитал небольшой отрывок из письма Шукшина про родину.

ИСТОЧНИК KP.RU