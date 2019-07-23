Андрей Мерзликин: Мы с вами – простые люди
Актер театра и кино Андрей Мерзликин прямо с самолета приехал на торжественное открытие фестиваля Шукшинские дни на Алтае.
Правда, перед этим ему прошлось провести в дороге не один час. Дело в том, что из-за плохой видимости самолет с актером сел не в Барнауле, а в Новосибирске и поэтому гостям еще пришлось ехать до краевой столицы практически на перекладных. И все же пропустить первое официальное мероприятие Мерзликин не мог.
- Добрый вечер Барнаул. Вечер в том смысле, что очень долго добирался с Москвы. Еще не спал, как только вылетели вчера в 10 вечера. И вот только сейчас до вас добрались, - начал актер. - С праздником вас! С открытием замечательного фестиваля Шукшинские дни на Алтае!
Андрей Мерзликин про родину Шукшина.Автор: Анна СЕМИНА
Пользуясь случаем, Андрей Мерзликин не просто поприветствовал барнаульцев, которые по велению души пришли на праздник, а это именно праздник, он прочитал небольшой отрывок из письма Шукшина про родину.
ИСТОЧНИК KP.RU
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