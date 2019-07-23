В Барнауле мужчина упал на улице и умер
В Барнауле 23 июля на улице в районе Потока умер мужчина. О случившемся сообщили очевидцы в городском сообществе «Инцидент Барнаул».
Происшествие произошло около 13:30 в районе дома Глушкова 28а. Со слов очевидцев, мужчина шел в магазин. В какой-то момент ему стало плохо, он упал на землю и умер.
По предварительной информации погибшему мужчине было около 50 лет.
К слову, жители краевой столицы в комментариях под постом попытались поддержать родных погибшего.
- Соболезнование родным, - написала Анна.
- Отмучился сердечный, - добавил Виталий.
К слову, стала известна личность погибшего под лавиной в Республике Алтай туриста. Им оказался 62-летний Владимир Миляев, доцент кафедры бийского технологического института АлтГТУ.
Читайте также: Кровавое солнце Алтая. Сколько еще жители будут дышать дымом от пожаров?
ИСТОЧНИК KP.RU