В Барнауле мужчина упал на улице и умер

СЕГОДНЯ 13:40 2019-07-23T13:40:44+03:00

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В Барнауле 23 июля на улице в районе Потока умер мужчина. О случившемся сообщили очевидцы в городском сообществе «Инцидент Барнаул».

Происшествие произошло около 13:30 в районе дома Глушкова 28а. Со слов очевидцев, мужчина шел в магазин. В какой-то момент ему стало плохо, он упал на землю и умер.

По предварительной информации погибшему мужчине было около 50 лет.

К слову, жители краевой столицы в комментариях под постом попытались поддержать родных погибшего.

- Соболезнование родным, - написала Анна.

- Отмучился сердечный, - добавил Виталий.

К слову, стала известна личность погибшего под лавиной в Республике Алтай туриста. Им оказался 62-летний Владимир Миляев, доцент кафедры бийского технологического института АлтГТУ.

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ИСТОЧНИК KP.RU