Под лавиной на Алтае погиб преподаватель из Бийска

СЕГОДНЯ 06:24 2019-07-23T06:24:13+03:00

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Погибшим туристом, которого достали из-под снега в Республике Алтай 21 июля оказался Владимир Миляев, доцент кафедры бийского технологического института АлтГТУ, сообщают на официальном сайте учебного заведения.

Напомним, при сходе лавины на леднике Актру под снегом оказались двое из восьми туристов. Одного из них достали из-под лавины своими силами. Он получил вывих руки и предположительно перелом ребер. А второго туриста, 62-летнего Владимира Миляева, достали чуть позже. Мужчина погиб.

Как выяснилось, погибший турист был доцентом кафедры бийского технологического института АлтГТУ. На сайте учебного заведения сообщается, что Владимир Миляев был не только высококвалифицированным преподавателем, но и активно занимался воспитательной работой среди студентов.

- Кандидат в мастера спорта, активно участвовал в работе единственного в городе спортивного студенческого туристического клуба «Ирбис». Проводил тренировки по общефизической подготовке, играл со студентами в волейбол. Проводил тренировочные и квалификационные походы и высококвалифицированные ледовые, снежные, скальные и водные тренировки на альпсборах в лагере Актру, - пишут на сайте БТИ АлтГТУ.

Прощание с Владимиром Миляевым состоится 24 июля в Бийске с 10 до 12 часов.

ИСТОЧНИК KP.RU