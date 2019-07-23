Следователи проводят проверку по факту гибели туриста под лавиной на Алтае

СЕГОДНЯ 06:48 2019-07-23T06:48:58+03:00

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Следователи Республики Алтай проводят проверку по факту гибели туриста в результате схода лавины на Северо-Чуйском хребте Кош-Агачского района.

Напомним, трагедия произошла 21 июля. Под лавину попали два человека. Одного из ни достали участники туристической группы в составе которой они шли. Мужчина получил вывих руки и, предположительно, перелом ребер. Второй, Владимир Миляев, доцент кафедры бийского технологического института АлтГТУ, погиб.

- По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Алтай организована процессуальная проверка, - сообщают в ведомстве. – По ее результатам будет принято процессуальное решение.

Согласно предварительной информации, группа из восьми туристов прибывших из Новосибирска, Барнаула и Бийска, совершала восхождение на гору Ак-Тру Северо-Чуйского хребта. После схода лавины двое туристов оказались под снегом. О произошедшем группа сообщила в региональное МЧС. За ними был отправлен вертолет. Тело погибшего доставили в морг Горно-Алтайска для точного определения смерти.

Установлено, что группа регистрировалась перед выходом на маршрут. Также известны лица, организовавшие туристический поход.

ИСТОЧНИК KP.RU