Легковушка перевернулась на крышу в Барнауле

СЕГОДНЯ 10:58 2019-07-21T10:58:09+03:00

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В воскресенье, 21 июля, в Барнауле произошло дорожно-транспортное происшествие в результате которого легковушка перевернулась на крышу.

Авария произошла в районе пересечения проспекта Красноармейского и улицы Партизанской.

- Один автомобиль перевернулся на крышу. О пострадавших не известно, - говорится в сообщении в группе Barnaul22 в социальной сети «Вконтакте».

Судя по фотографиям с места происшествия, внедорожник ударил «семерку» в бок со стороны водительского места, от чего легковушка перевернулась на крышу. Очевидцы о пострадавших не сообщают. Между тем, «скорая» все же приезжала на вызов. Также там присутствовали сотрудники полиции. Им еще предстоит установить все обстоятельства произошедшего.

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ИСТОЧНИК KP.RU