Две легковушки столкнулись в Рубцовске

СЕГОДНЯ 05:41 2019-07-21T05:41:09+03:00

Изменить размер текста: A A

В субботу, 20 июля, городе Рубцовске произошло столкновение двух легковушек.

Как сообщают в пресс-службе Главного управления МЧС России по Алтайскому краю, дорожно-транспортное происшествие произошло на территории СНТ№1, на улице Тополевая 226.

- Произошло столкновение двух легковых автомобилей,- отмечают в ведомстве.

Для ликвидации последствий потребовалась помощь спасателей. Было задействовано десять человек и три единицы техники, в том числе от МЧС – четыре человека и одна единица техники.

Напомним, еще одно жесткое дорожно-транспортное происшествие произошло в Хабарском районе на трассе «Крутиха-Панкрушиха-Хабары-Славгород-Граница Республики Казахстан». Водитель легковушки вылетел на встречку и столкнулся с пассажирской «Газелью». В результате чего погиб ее пассажир – мальчик 2009 года рождения. Еще троих пассажиров госпитализировали. По факту гибели ребенка назначена проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU