2019-07-20T13:35:30+03:00
Происшествия

В ДТП на алтайской трассе погиб ребенок и трое человек пострадали

Юлия ЕВГРАФОВА
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Утром 20 июля в районе поселка Рассвет Хабарского района произошло ДТП. В результате три человека были доставлены в больницу, а 10-летний мальчик умер до приезда «скорой», сообщают в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю.

Около 8:20 на алтайской трассе столкнулись автомобиль «Шевроле Круз» за рулем которого был 26-летний водитель и «Газель» под управлением 47-летнего водителя. Отмечается, что легковушка выехала на встречную полосу, после произошло столкновение. В итоге «Газель» перевернулась.

Как выяснилось позже, в легковом автомобиле помимо водителя был еще пассажир. Оба не пострадали. А в «Газели» на момент аварии был водитель и пять пассажиров, в том числе 10-летний ребенок. Мальчик погиб до приезда скорой помощи. Три пассажира с травмами различной степени тяжести были доставлены в Хабарскую районную больницу.

Сейчас полиция выясняет все обстоятельства ДТП. По факту гибели ребенка была назначена проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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