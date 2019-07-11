2019-07-11T07:36:47+03:00
Общество

Крышу пострадавшего от пожара дома восстановят в ближайшее время

БОРЗОВ Денис
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Тушение пожара, фото очевидцев ЧПТушение пожара, фото очевидцев ЧП
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Крышу пострадавшего от пожара дома по адресу Северный Власихинский проезд, 60 восстановят.

В Барнауле в четверг, 11 июля прошло экстренное совещание. Чиновники обсуждали восстановления кровли пострадавшего от пожара дома и оказание помощи жильцам.

Как сообщил Сергей Дугин, при пожаре пострадал мужчина 67-ми лет, он отравился продуктами горения, его госпитализировали в горбольницу №11.

- Необходимо восстановить кровлю. Лето в Сибири короткое, времени на проведение восстановительных работ не много. Дом находится в непосредственном управлении товарищества собственников жилья, средств у жильцов недостаточно. Поэтому принято решение о введении режима ЧС в Индустриальном районе, чтобы оперативно приступить к восстановительным работам, - сказал Сергей Дугин

Пострадавший от пожара дом отключен от водоснабжения и электроснабжения, на территории дежурят сотрудники полиции. Коммунальные службы приступят к восстановлению водоснабжения дома сегодня в районе 9-ти часов утра. Аварийные бригады ведут осмотр помещений.

ИСТОЧНИК KP.RU

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