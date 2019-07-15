2019-07-15T10:16:36+03:00
Происшествия

Полиция оцепила здание банка в Барнауле

Юлия ЕВГРАФОВА
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В Барнауле оцепили здание банка, который находится на улице Малахова. По словам очевидцев, причиной стало якобы сообщение о минировании здания.

В обед 15 июля жители краевой столицы в группе «Барнаул 22» сообщили об эвакуации людей из здания банка. На место приехали полиция и кинологические службы.

Как «Комсомолке» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Алтайскому краю, официальная информация о случившемся появится позже.

К слову, на прошлой неделе неизвестный мужчина повредил банкомат в Бийске. Происшествие случилось рано утром на первом этаже пятиэтажки по переулку Коммунарский. Со слов очевидцев, банкомат был взорван. От мощной взрывной волны также был поврежден и офис финансовой организации.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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