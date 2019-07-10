Неизвестный мужчина повредил банкомат в Бийске

СЕГОДНЯ 10:18 2019-07-10T11:43:33+03:00

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По предварительной информации, неизвестный мужчина около 4 утра повредил банкомат на первом этаже пятиэтажки по переулку Коммунарский.

Как сообщает «Амител» со ссылкой на очевидцев, банкомат был взорван. От мощной взрывной волны также был поврежден и офис финансовой организации. Сейчас ущерб и сумма похищенного устанавливаются.

- В настоящее время по факту случившегося возбуждено уголовное дело, на месте происшествия работают эксперты, сотрудниками полиции проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий, - сообщают в пресс-службе ведомства.

К слову, информация о случившемся уже разлетелась по соцсетям. Так в одном из барнаульских сообществ жители краевой столицы отметили, что неизвестный «с умом подошел к делу» и «сработал хорошо».

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ИСТОЧНИК KP.RU