2019-07-10T11:43:33+03:00
Общество

Неизвестный мужчина повредил банкомат в Бийске

Юлия ЕВГРАФОВА
Поделиться:
Фото: пресс-службы ГУ МВД России по Алтайскому краюФото: пресс-службы ГУ МВД России по Алтайскому краю
Изменить размер текста:

По предварительной информации, неизвестный мужчина около 4 утра повредил банкомат на первом этаже пятиэтажки по переулку Коммунарский.

Как сообщает «Амител» со ссылкой на очевидцев, банкомат был взорван. От мощной взрывной волны также был поврежден и офис финансовой организации. Сейчас ущерб и сумма похищенного устанавливаются.

- В настоящее время по факту случившегося возбуждено уголовное дело, на месте происшествия работают эксперты, сотрудниками полиции проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий, - сообщают в пресс-службе ведомства.

К слову, информация о случившемся уже разлетелась по соцсетям. Так в одном из барнаульских сообществ жители краевой столицы отметили, что неизвестный «с умом подошел к делу» и «сработал хорошо».

Читайте также: Лобовое столкновение легковушки и «Газели» произошло на Алтае. Как рассказали очевидцы, это было сильное столкновение.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Алтайском крае появятся современные школы на 1100 мест
В бийском депо трамвай насмерть переехал газонокосильщика
Алтайские коммунисты хотят отмены обсуждения Генплана Барнаула
В барнаульском парке «Арлекино» появился открытый бассейн
2500-й абитуриент АГМУ подал документы на специальность «Фармация»
На довыборы в парламент Алтайского края добавилась еще одна партия
ВТБ на четверть нарастил портфель привлеченных средств
На месте «барнаульского разлома» почти достроили новое здание
Лобовое столкновение легковушки и «Газели» произошло на Алтае
Группа «На-на» приглашает жителей Алтайского края на концерт
В состав Барнаульской агломерации вошел Павловский район
Волонтеры обустраивают туристическую тропу на кордоне Тигирек
Микробиологический ликбез: психрофильные бактерии
Пожарным-добровольцам вручили очередной полный комплект
Учителям Алтайского края повысят зарплаты с 1 сентября
В Барнауле хотят раскопать и увековечить фундамент Петропавловского собора
Барнаульцам сообщили, где в городе появится первая велодорожка
«Чья-то бывшая»: бийчане пытаются определить вид змеи, обнаруженной на дороге