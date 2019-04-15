Барнаулец взломал девять банкоматов с помощью подарочных карт

В Барнауле 22-летний парень взломал девять банкоматов с помощью «нулевых» подарочных карт. Лимит по ним – всего 15 тыс. рублей, но зато они оформляются без предъявления паспорта.

Как сообщает телеграм-канал «Unusual Crimes Barnaul», злоумышленник действовал с января по февраль этого года в Барнауле и Новоалтайске. Всего ему удалось снять с банкоматов около 110 тыс. рублей. В полиции факт происшествия подтвердили.

- Подозреваемый уже установлен. Сейчас выясняются обстоятельства произошедшего, - рассказал в краевом управлении МВД.

Полицейские не раскрывают точную схему мошенничества, но суть в том, когда парень вставлял карту, у банкомата происходил сбой программы, и он заходил в программу банкомата в качестве администратора. Однако злоумышленник оказался все же недостаточно умным, его быстро вычислили. Теперь парня могут осудить за мошенничество (159 УК РФ).

Это не первый случай, когда барнаульцы обманывают банковские терминалы – прошлой осенью в Барнауле неизвестные загрузили в банкомат почти полмиллиона рублей билетами банка приколов достоинством в пять тысяч рублей со слегка изменёнными защитными элементами, в результате чего банкомат подумал, что купюры настоящие и внёс на счёт 495 тысяч рублей.

Тогда банкомат ошибочно считал контрольные точки на купюрах. Банкомат определяет купюру по размеру, весу и контрольным точкам. Подделать это очень сложно, но если параметры совпадут, машина может не заметить подвоха. В любом случае, это убытки банка, а не его клиентов. Но как показывает практика, мошенников очень быстро вычисляют.

- Сейчас весь город в камерах, поэтому отследить злоумышленников не составляет труда, - говорят следователи.