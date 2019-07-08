Министр труда приедет на Алтай, чтобы понять причины бедности

СЕГОДНЯ 16:47 2019-07-08T16:48:37+03:00

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В июле глава Минтруда Максим Топилин прибудет на Алтай, чтобы выяснить причины низкого уровня социально-экономического развития края. Точная дата визита пока неизвестна.

Топилин является куратором нашего региона. К осени ему должны подготовить программу по ускоренному развитию края. В Минтруде уже обсудили этот проект и решили подготовить перечень проблемных вопросов в том числе и на основе анализа обращений граждан. И недавно региональное Минсоцзащиты запустило опрос о причинах бедности в Алтайском крае.

Также с 2020 года край включат в пилотные проекты по повышению доходов граждан и долговременному уходу за пожилыми и инвалидами, сообщает "Московский комсомолец на Алтае".

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ИСТОЧНИК KP.RU