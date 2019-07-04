Сколько лет придется копить семье из Алтайского края на квартиру

Обычной семье из Алтайского края потребуется минимум 9 лет и 1 месяц для того, чтобы накопить на квартиру стоимостью 2,6 млн рублей. Это выяснили эксперты РИА-Рейтинга, учитывая средние зарплаты и стоимость жилья.

Про деньги

За основу расчета специалисты взяли семью с одним ребенком и средней зарплатой по региону, в котором они проживают. Им без помощи банка необходимо накопить на квартиру площадью 60 квадратных метров. В качестве оценки стоимости квартиры использовались данные Росстата о средних ценах на вторичном рынке в первом квартале 2019 года, а зарплаты – данные 2018 года.

В Алтайском крае такая квартира стоила на начало этого года 2,6 млн рублей. Чтобы купить ее без заемных средств, семье из Алтайского края необходимо откладывать деньги на протяжении 9 лет и 1 месяца. С таким показателем в рейтинге доступности жилья мы заняли 79 место из 84. Получается, что на протяжении 109 месяцев семье с ребенком необходимо откладывать 23,8 тысяч рублей – практически одну зарплату одного члена семьи. А если доход в семью приносит только один человек? А если семья снимает жилье, за которое необходимо платить 10-15 тысяч рублей ежемесячно? Можно сказать, что только при очень хороших условиях простая семья может откладывать свыше 20 тысяч рублей и накопить за 9 лет на квартиру.

Что касается соседних регионов, то Новосибирская область расположилась на 59 месте. Там семье необходимо откладывать 6 лет и 2 месяца на квартиру стоимостью 3,2 млн рублей – по 43,2 тысяч рублей в месяц. Кемеровская область заняла 13 место. На квартиру за 2,3 млн рублей там нужно копить 3 года и 7 месяцев – по 53 тысячи рублей в месяц. Первое место – у Магаданской области, где квартира 60 квадратных метров стоит 2,8 млн рублей и копить на нее 1 год и 4 месяца, а последнее – у Севастополя – 4,2 млн и 11 лет и 3 месяца соответственно.

Про бедность

Алтайский край вошел в число восьми регионов, где опробуют пилотный проект Минтруда России по снижению бедности. Он якобы должен помочь повысить реальные доходы людей и снизить уровень бедности в два раза к 2024 году.

Численность населения Алтайского края, по последним данным Росстата, составляет 2,3 млн человек. За чертой бедности проживает 17,5% населения – это люди, которые располагают доходами ниже прожиточного минимума.

Специалисты проведут всесторонний анализ причин нуждаемости и разработают универсальные механизмы, направленные как на увеличение доходов граждан, так и на снижение бедности. В перечень пилотных проектов также вошли Республика Коми, Тыва, Алтайский и Пермский края. До этого проект по повышению реальных доходов граждан и снижению уровня бедности проводился в восьми регионах: Татарстане, Кабардино-Балкарии, Приморском крае, Нижегородской, Ивановской, Липецкой, Томской и Новгородской областях.

Цифра

Средняя зарплата в январе-апреле 2019 года по СФО (руб.):

Красноярский край – 47 304;

Иркутская область – 43 344;

Томская область – 40 847;

Кемеровская область – 39 857;

Хакасия – 38 267;

Тыва – 36 409;

Новосибирская область – 36 239;

Омская область – 33 049;

Республика Алтай – 30 438;

Алтайский край – 25 661.

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