Жителей Алтайского края просят рассказать о качестве своей жизни

СЕГОДНЯ 07:31 2019-07-04T07:31:56+03:00

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На сайте Минсоцзащиты проходит опрос «Качество жизни населения Алтайского края».

Напомним, Алтайский край вошел в число регионов, где опробуют пилотный проект Минтруда России по снижению бедности. Он якобы должен помочь повысить реальные доходы людей и снизить уровень бедности в два раза к 2024 году.

Специалисты проведут всесторонний анализ причин нуждаемости и разработают универсальные механизмы, направленные как на увеличение доходов граждан, так и на снижение бедности. Первым этапом стал опрос населения Алтайского края. Нас просят ответить на 42 вопроса. Вопросы касаются работы, здоровья, семьи, дохода и т.п.

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ИСТОЧНИК KP.RU