В Бийске разыскивают молодую девушку

СЕГОДНЯ 08:16 2019-07-04T08:16:23+03:00

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Волонтеры разыскивают 16-летнюю жительницу Бийска Викторию Лазареву.

Как сообщили в группе поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт», 2 июля 2019 года девушка ушла из дома и пропала.

Приметы Виктории: рост 162 см, среднего телосложения, русые волосы ниже плеч, голубые глаза. Была одета в черную ветровку с золотистыми рукавами, рубашку в черно-белую клетку, синие джинсы и черные кроссовки.

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ИСТОЧНИК KP.RU