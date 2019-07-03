2019-07-03T07:16:02+03:00
Происшествия

На Новом мосту в Барнауле обнаружили тело девушки

БОРЗОВ Денис
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Фото из соцсетейФото из соцсетей
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Утром в краевой столице на Новом мосту жители города обнаружили тело девушки. По предварительным данным, девушка покончила жизнь самоубийством.

О произошедшем сообщили утром 3 июля в соцсетях в паблике «Инцидент Барнаул». Девушке на вид 20-25 лет. Жители города разделились на тех, кто осуждает поступок девушки, и тех, кто не делает выводов из ситуации, не зная жизненных обстоятельств.

-Головой-то думайте, вы же не знаете обстоятельств, не знаете, что сподвигло человека не такое. Чтобы осмелиться покончить с жизнью нужно быть явно в неадекватном состоянии. Хоть бы чуть-чуть старались быть на людей похожими, - поделилась мнением жительница Барнаула Марфа.

Как сообщили в СУ следственного комитета по Алтайскому краю, личность погибшей установлена. По факту обнаружения тела женщина проводится доследственная проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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