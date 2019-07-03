176 жестоких фактов: обвиняемые воспитатели "Хеппи беби" до сих пор не признали вину

СЕГОДНЯ 11:42 2019-07-03T11:42:20+03:00

Изменить размер текста: A A

В среду, 3 июля В Центральном районном суде Барнаула состоялось очередное судебное заседание по делу об истязании детей в частном детском саду «Хеппи беби».

Как сообщает информационное агентство «Толк», материалы обвинения зачитывались в течение двух часов. Прозвучала цифра - 176-именно столько фактов истязания воспитанников выявило следствие. Сидевшие на скамье подсудимых воспитатели и заведующая пока ни эти факты, ни своей вины не признают.

Напомним, что в 2018 году барнаульские родители пожаловались в Следственный комитет на жестокое обращение с их детьми в элитном детсаду. Одна из мам после жалоб сына посмотрела камеры видеонаблюдения, установленные в группах, и ужаснулась, увидев, как воспитатель бьет детей, вытаскивает из кровати тех, кто не хочет спать, наказывает непослушных во время занятий, накрывает с головой постельным бельем, запирает их в кабинках. После этого родители добились возбуждения уголовного дела.

Читайте также:

Воспитатели элитного частного садика били детей и закрывали их в туалете

Элитный частный детский сад «Happy Baby» (счастливый малыш) расположен в престижном районе Барнаула. Позволить себе отдать туда детей может далеко не каждый – за индивидуальный подход опытных педагогов придется выложить 19 тыс. рублей в месяц, а это средняя зарплата по городу. Но вместо особенного подхода детей там избивали, кричали и надолго запирали в темных комнатах (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU