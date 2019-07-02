Сирены прогудят в Барнауле 3 июля 2019 года

СЕГОДНЯ 04:43 2019-07-02T04:43:53+03:00

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В среду, 3 июля, во время проведения тактико-специального учения в Барнауле запустят сирены системы оповещения.

Как рассказали в пресс-службе городской администрации, учения будут посвящены ликвидации условной аварии на химически опасном объекте ООО «Барнаульский водоканал». Во время учения в период с 9:30 до 10:00 будет производиться кратковременный запуск электросирен локальной системы оповещения.

Барнаульцев просят сохранять спокойствие.

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ИСТОЧНИК KP.RU