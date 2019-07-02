2019-07-02T04:43:53+03:00
Общество

Сирены прогудят в Барнауле 3 июля 2019 года

Дарья САВЕНКО
Поделиться:
Изменить размер текста:

В среду, 3 июля, во время проведения тактико-специального учения в Барнауле запустят сирены системы оповещения.

Как рассказали в пресс-службе городской администрации, учения будут посвящены ликвидации условной аварии на химически опасном объекте ООО «Барнаульский водоканал». Во время учения в период с 9:30 до 10:00 будет производиться кратковременный запуск электросирен локальной системы оповещения.

Барнаульцев просят сохранять спокойствие.

Читайте также

На Барнаул вновь надвигаются дожди и грозы

По итогам июня можно сказать официально – это лето для Алтайского края стало богатым на осадки. А то ли еще будет! На регион надвигается циклон, который принесет с собой проливные дожди и грозы (подробнее).

Купальный сезон в разгаре. Как не допустить происшествий на воде

В июне были официально открыты пляжи в Алтайском крае. По данным ГУ МЧС, за прошедшую в неделю в регионе утонули 11 человек (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Госавтоинспекция Барнаула набирает инспекторов ДПС
Барнаульский водоканал готовит оборудование к зиме
В Барнауле отремонтируют памятник Ленину
Пожарные спасли из огня хозяйку дома и ее собаку
В Бийске квартирный мастер украл у заказчицы украшения и духовку
ВТБ Факторинг и «Венчур Инжиниринг Лаб» запускают финтех-платформу GetFinance
Пострадавшие от паводка дети из Иркутской области отдохнут в лагерях Алтайского края
Жителя Барнаула обманули на 65 тысяч рублей при продаже гаража
Погода на 2 июля 2019 года в Барнауле: дождь и +24 градуса
2 июля 2019 года в Барнауле перекрыли на месяц два участка дорог
В Барнауле на Павловском тракте из-за аварии отключили светофоры
Школьные и студенческие карты перестали работать в Барнауле
18-летний парень забил своего деда из-за отказа дать деньги на выпивку
Хоккейная команда «Динамо-Алтай» вышла из отпуска
Жителя Камня-на-Оби обвиняют в изнасиловании и убийстве
В Алтайском крае рецидивист убил пенсионера и изнасиловал несовершеннолетнюю
В Барнауле возле новой школы провалился асфальт
Из-за закрытия «Рубцовского хлебокомбинита» уволили около 300 человек
Жители Алтайского края сошли с рейса из-за вони в автобусе