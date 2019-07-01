2019-07-01T09:55:32+03:00
Общество

На Барнаул вновь надвигаются дожди и грозы

Но при этом ожидается жара до +27 градусов
Дарья САВЕНКО
Поделиться:
На регион надвигается циклон, который принесет с собой проливные дожди и грозы.На регион надвигается циклон, который принесет с собой проливные дожди и грозы.Фото: Олег УКЛАДОВ
Изменить размер текста:

По итогам июня можно сказать официально – это лето для Алтайского края стало богатым на осадки. А то ли еще будет! На регион надвигается циклон, который принесет с собой проливные дожди и грозы.

В некоторых районах Алтайского края погода начала меняться уже в первый день июля. Исключением не станет Барнаул, где воздух прогреется только до +20…+22 градусов. После нескольких дней утомительной жары на прошлой неделе, такая погода станет глотком свежести. Осадки возможны, но не сильные, а вот ветер будет холодный, северный, до 8 метров в секунду.

В ночь на вторник, 2 июня, в краевой столице продолжится дождь. Ночью температура в Барнауле опустится до +10 градусов, а днем поднимется до +23. В зависимости от района Алтайского края, термометр покажет от +19 до +25 градусов. Циклон захватит уже большую территорию региона. Где-то дожди ожидаются слабые и кратковременные, а где-то наоборот, долгие и сильные. Например, в Барнауле, Чарышском и Бийске дождя днем не будет, а вот в Заринске и Камне-на-Оби прольет хорошо.

В Барнауле дожди и грозы ожидаются до 7 июля. Осадки будут идти как в дневное, так и ночное время. Наиболее сильные дожди пройдут 6,7 и 9 июля. При этом, столбик термометра ночью опускаться будет до +15, а днем подниматься до +27 градусов. Получается, что вроде бы и лето, а на улице пасмурно и дождливо. Такой же характер погоды будет в большинстве районах Алтайского края.

Кстати, еще в начале 2019 года, синоптики предупреждали о том, что июль будет богат на осадки. Так и получилось. Правы они были и в том, что первая декада июля разочарует дождями. А вот оставшиеся две декады месяца прогнозируют жаркими, поэтому расслабиться, получить бронзовый загар и запастись витамином D мы еще сможем. А вот август своей погодой совсем не будет радовать - по всему Алтайскому краю ожидается повышенное количество осадков. Норма средней месячной температуры в августе составляет +16,7 градуса. Таким образом, август ожидается даже холоднее, чем июнь.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Эксперт: реальных уклонистов от армии в России не больше тысячи человек
Глава рабочей группы по вопросам защиты прав военнослужащих президентского совета по правам человека Сергей Кривенко прокомментировал «КП» информацию о том, что уклонистов от срочной службы среди нас с каждым годом все меньше
Новости 24
В Бийске в День молодежи провели фестиваль мороженого
В Бийске полиция разыскивает парня, который избил пенсионера
ЛДПР назвали кандидатов на довыборы в АКЗС и гордуму
Команда Алтай-Кокса заняла призовые места на Корпоративных играх НЛМК
В центре Барнаула отреставрируют опасные фасады домов
У студентов военного учебного центра АлтГТУ начались учебные сборы
11 человек за неделю утонули в Алтайском крае
В АлтГТУ чествовали лучших выпускников
В Бийске выпускник признал Ленина «классным руководителем»
В Барнауле начали принимать в первый класс детей, проживающих не по месту прописки
В Барнауле женщина-водитель сбила дорожника
Алтайские специалисты рассказали, как распознать порчу охлажденных продуктов
В алтайском селе за 105 тысяч рублей сняли порчу
Поиски пропавших мальчиков продолжаются на Алтае
В Советском районе эвакуировали больницу
Барнаульцы смогут бесплатно обследоваться в мобильном центре здоровья
Погода на 1 июля 2019 года в Барнауле: +22 градуса
В Барнауле открылась выставка легендарных моделей паровозов