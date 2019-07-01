На Барнаул вновь надвигаются дожди и грозы

По итогам июня можно сказать официально – это лето для Алтайского края стало богатым на осадки. А то ли еще будет! На регион надвигается циклон, который принесет с собой проливные дожди и грозы.

В некоторых районах Алтайского края погода начала меняться уже в первый день июля. Исключением не станет Барнаул, где воздух прогреется только до +20…+22 градусов. После нескольких дней утомительной жары на прошлой неделе, такая погода станет глотком свежести. Осадки возможны, но не сильные, а вот ветер будет холодный, северный, до 8 метров в секунду.

В ночь на вторник, 2 июня, в краевой столице продолжится дождь. Ночью температура в Барнауле опустится до +10 градусов, а днем поднимется до +23. В зависимости от района Алтайского края, термометр покажет от +19 до +25 градусов. Циклон захватит уже большую территорию региона. Где-то дожди ожидаются слабые и кратковременные, а где-то наоборот, долгие и сильные. Например, в Барнауле, Чарышском и Бийске дождя днем не будет, а вот в Заринске и Камне-на-Оби прольет хорошо.

В Барнауле дожди и грозы ожидаются до 7 июля. Осадки будут идти как в дневное, так и ночное время. Наиболее сильные дожди пройдут 6,7 и 9 июля. При этом, столбик термометра ночью опускаться будет до +15, а днем подниматься до +27 градусов. Получается, что вроде бы и лето, а на улице пасмурно и дождливо. Такой же характер погоды будет в большинстве районах Алтайского края.

Кстати, еще в начале 2019 года, синоптики предупреждали о том, что июль будет богат на осадки. Так и получилось. Правы они были и в том, что первая декада июля разочарует дождями. А вот оставшиеся две декады месяца прогнозируют жаркими, поэтому расслабиться, получить бронзовый загар и запастись витамином D мы еще сможем. А вот август своей погодой совсем не будет радовать - по всему Алтайскому краю ожидается повышенное количество осадков. Норма средней месячной температуры в августе составляет +16,7 градуса. Таким образом, август ожидается даже холоднее, чем июнь.