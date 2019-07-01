Поиски пропавших мальчиков продолжаются на Алтае

СЕГОДНЯ 05:51 2019-07-01T08:23:26+03:00

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В Алтайском крае продолжаются поиски двух пропавших восьмилетних мальчиков.

- Поисковая операция продолжается. Спасатели обследуют водоем, береговую линию и прилегающую территорию, - сообщили «Комсомольской правде» - Барнаул» в пресс-службе Главного управления МЧС России по Алтайскому краю.

По словам собеседника, все же основная версия пропажи мальчиков – утопление, но рассматривают и другие, поэтому спасатели и обследуют прилегающую территорию.

Напомним, двое восьмилетних мальчиков пропали в ночь на 28 июня в посёлке Кировский. С утра группа спасателей, в количестве почти 40 человек, в том числе водолазы, приступили к поискам.

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ИСТОЧНИК KP.RU