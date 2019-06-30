Очевидцы: в Барнауле на Оби утонул неизвестный мужчина

СЕГОДНЯ 14:48 2019-06-30T14:48:03+03:00

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Очевидец сообщил, что 29 июня в Барнауле за Новым мостом утонул мужчина. Погибшему на вид 30-35 лет.

По словам свидетеля происшествия Алексея, тело мужчины всплыло после того, как девушка проплыла на гидроцикле.

- Девушка на водном мотоцикле крутилась и от волн тело всплыло. Мужчине на вид лет 30-35. По всей видимости долго лежал, так как труп был темный и весь скукоженный. Принесли прям к моей машине, а затем попросили отъехать. После чего все обгородили?, - пишет Алексей в паблике «Инцидент Барнаул».

Напомним, в тот же день у берега реки Алей в Рубцовске обнаружили труп мужчины. Предположительно, мужчина утонул 26 июня.

Как сообщили очевидцы в паблике «Инцидент Рубцовск», на вид погибшему около 40 лет. На месте работали сотрудники МЧС, правоохранительных органов. Полиция устанавливает обстоятельства смерти мужчины.

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ИСТОЧНИК KP.RU