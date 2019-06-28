В Барнауле почти на год перекроют участок улицы из-за ремонта моста

СЕГОДНЯ 13:55 2019-06-28T14:00:36+03:00

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На время работ по реконструкции моста через реку Барнаулку перекроют участок улицы в районе Булыгино. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Так с 9 утра 1 июля 2019 года и до 21:00 30 сентября 2020 года перекроют проезжую часть от улицы Вербной до улицы Вечерней. Поэтому водителей просят быть внимательными и заранее выбирать пути объезда.

К слову, на этой неделе в Барнауле уже приступили к асфальтированию улицы Аносова в границах проспектов Ленина и Калинина. Общая площадь ремонтируемого участка составит 3,7 тысяч кв.м. на сумму 7,8 млн рублей. Там также запланирован ремонт парковок, устройство искусственной дорожной неровности, установка 82 дорожных знаков, 17 сигнальных железобетонных столбиков, нанесение горизонтальной дорожной разметки.

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ИСТОЧНИК KP.RU