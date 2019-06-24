2019-06-24T09:02:20+03:00
Общество

На обновление объездной в Барнауле потратят 290 млн рублей

Дарья САВЕНКО
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В минувшие выходные в Барнауле стартовали работы по обновлению объездной дороги через улицу Кутузова.

Как рассказали в пресс-службе регионального Минтранса, в планах – реконструкция моста через реку Барнаулку. Там возведут новое искусственное сооружение, обустроят барьерное и перильное ограждения, тротуары и опоры освещения. Полностью перекрывать дорогу там не будут.

А на участке дороги от моста до перекрестка с улицей Кутузова увеличат проезжую часть – водители смогут двигаться по двум полосам в каждую сторону. На трассе также появятся барьерные и перильные ограждения, тротуары и новая дорожная разметка.

Длиться работы будут на протяжении ближайших двух лет. Потратят на это более 290 млн рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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