В Барнауле кладут новый асфальт на улице Аносова

СЕГОДНЯ 07:30 2019-06-24T07:30:46+03:00

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В столице Алтайского края рабочие приступили к асфальтированию улицы Аносова в границах проспектов Ленина и Калинина.

Как рассказали в пресс-службе городской администрации, там уже проведено фрезерование поврежденного слоя асфальта, демонтаж старого и установка нового бортового камня, ремонт колодцев, асфальтирование тротуаров. В минувшие выходные дорожники приступили к асфальтированию проезжей части. Полностью завершена укладка выравнивающего нижнего пористого слоя асфальтобетона. Работы по укладке верхнего слоя продолжаются.

Отметим, что общая площадь ремонтируемого участка составит 3,7 тысяч кв.м. на сумму 7,8 млн рублей.

- Запланированы также ремонт парковок, устройство искусственной дорожной неровности, установка 82 дорожных знаков, 17 сигнальных железобетонных столбиков, нанесение горизонтальной дорожной разметки, - отметили в пресс-службе.

ИСТОЧНИК KP.RU