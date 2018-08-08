Хоккеисты лишились льда: Барнаульский Дворец зрелищ и спорта закрыли по решению суда

СЕГОДНЯ 07:30 2018-08-08T10:19:44+03:00

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Барнаульский Дворец зрелищ и спорта временно приостановил свою работу по решению суда. Ранее в нем были выявлены нарушения норм пожарной безопасности.

Как пишут в сообществе «Barnaul22», ранее в здании прошла проверка, которая выявила массу нарушений: деревянный потолок, загроможденные пути эвакуации, отсутствие пожарной эвакуации, закрытые выходы.

Отмечается, что здание Дворца зрелищ и спорта было построено в 1966 году. С тех пор его ни разу капитально не ремонтировали.

Также известно, что еще в июле состоялся суд, на котором владельцу здания – Алтайскому краевому союзу организаций профсоюзов дали месяц на устранение нарушений. Накануне, 7 августа, в Железнодорожном районном суде состоялось новое заседание, на котором было принято решение запретить эксплуатацию помещений Дворца зрелищ и спорта.

Буквально в начале этой недели ХК «Алтай» провел первые тренировки на льду Дворца зрелищ и спорта. На конец августа и начало сентября у барнаульской команды были запланированы домашние товарищеские матчи, а уже 15 сентября «Алтай» должен принимать на своем льду команду «Красноярские Рыси» в рамках Первенства ВХЛ. Состоятся ли эти игры, теперь большой вопрос.

– Мы уже договорились с ледовым дворцом спорта Карандин-Арена «Динамо» о том, что команда мастеров будет тренироваться именно там. Разрешат ли нам проводить официальные матчи на этой площадке, пока не известно. Мы уже ведем переговоры по этому поводу с федерацией хоккея России, – сказал директор ХК «Алтай» Дмитрий Чекалин.

Помимо команды мастеров от временной приостановки деятельности Дворца зрелищ и спорта пострадала и СШОР по хоккею «Алтай». В настоящее время в ней занимаются около 600 воспитанников от 4 до 17 лет. Начиная с 2008 года рождения и старше – команды участвуют в Первенстве России.

– Сегодня утром судебные приставы заставили нас освобождать помещения. Хоккейную форму ребятишки разбирают по домам. Мебель и оргтехника пока на улице. Нужно куда-то увозить. Тренировки детей будут проходить на Карандин-Арене «Динамо», мы уже договорились, но уже сейчас понятно, что всем льда в нужном объеме не хватит, – прокомментировал директор СШОР по хоккею «Алтай» Павел Еремеев.

Связаться с директором Дворца зрелищ и спорта Юрием Пятаниным пока не удалось. Тем временем подробный комментарий по сложившейся ситуации дал исполняющий обязанности председателя Алтайского краевого союза организаций профсоюзов Иван Панов:

– В феврале текущего года МЧС проводило проверку Дворца зрелищ и спорта. Выдало предписание, дало срок на устранение замечаний – год. После этого в начале лета прокуратура обратилась в суд, видимо, для того, чтобы ускорить процесс исправления тех нарушений, которые были выявлены. Мы в рабочем порядке нарушения устраняем. Что касается пожарной сигнализации, то сегодня она находится в рабочем состоянии. Необходимо внести небольшие доработки. На 90% пожарная сигнализация соответствует тем требованиям, которые предъявлены. Были замечания по подвальным помещениям, сейчас они освобождены, мы их не эксплуатируем. Сейчас основное требование, которое есть в предписании, это деревянные перекрытия под потолком. Что касается этих деревянных перекрытий, то они обработаны специальной противопожарной жидкостью. Когда проводилась экспертиза МЧС, деревянные перекрытия пытались поджечь, они не горят.

Суд 25 июля объявил перерыв, приостановил дело и назначил судебную пожарную строительную экспертизу, которая должна установить, была ли реконструкция, и представляют ли опасность те конструкции, которые сегодня есть в помещении.

Вчерашнее заседание суда для нас неожиданное. Мы о нем не знали. О том, что оно прошло, мы узнали от судебных приставов. Они уже в восьмом часу вечера мне позвонили и хотели вручить постановление об остановке эксплуатации здания. Соответственно, они вручили мне его сегодня утром. И в 9 часов они были во Дворце спорта, начали опечатывать помещения. Сейчас здание Дворца зрелищ и спорта опечатано. Естественно ни о каких мероприятиях речи быть не может. Мы сейчас можем там проводить только те ремонтные работы, которые нам необходимы и то по согласованию с судебными приставами.

В свою очередь врио заместителя губернатора Алтайского края Андрей Щукин в телефонном разговоре сказал, что Дворец зрелищ и спорта – это частная собственность и правительство региона не вправе вмешиваться в его деятельность. По поводу дальнейшей судьбы хоккейного клуба «Алтай» и одноименной хоккейной школы, Щукин сказал, что предстоит искать альтернативные площадки, в частности будет задействована Карандин-Арена «Динамо».

Напомним, массовые проверки зданий по всей стране начались после пожара в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня". В Барнауле было закрыто несколько торговых центров ("Арена", "Район", "Гулливер-парк", "Россия" и др.) из-за нарушений правил пожарной безопасности, но после устранения нарушений все возобновили работу.