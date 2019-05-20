В Барнауле закрыли ледовый дворец "Карандин-Арена"

СЕГОДНЯ 16:54 2019-05-20T17:04:53+03:00

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"Карандин-Арену" закрыли в Барнауле по решению суда. Одной из причин стало недостаточное количество датчиков противопожарной системы в здании, которые обнаружили сотрудники МЧС и прокуратуры Индустриального района. Все тренировки СШОР "Алтай" на ближайшие дни отменены.

По данным ИА "Амител", 22 мая состоится заседание суда по выявленным нарушениям. В этот день будет принято решение суда о дальнейшей работе объекта. Управляющий "Карандин-Арены" Максим Ничаев сообщил, что все недочеты уже устранены.

МЧС проводило проверку во дворце в апреле 2019 года после ЧП, когда во время хоккейного матча с трибуны упал мальчик из-за того, что во время ремонтных работ убрали стеклянное ограждение. Тогда был выявлен ряд нарушений, которые предписали устранить до 1 октября. Но руководство "Карандин-Арены" не согласилось с результатами проверки и обратилось в Арбитражный суд, чтобы оспорить найденные нарушения. Итоги судебных прений станут известны 22 мая.

Также в Барнауле остается закрытым Дворец зрелищ и спорта - продолжается реконструкция здания, которое не так давно обрело нового хозяина. Вместе с новым обликом у комплекса появится и другое название - его переименовали в «Титов Арену». Таким образом, Барнаул временно остался безо льда.

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Мальчик находился на трибуне с мамой, пока его отец играл в хоккей. В связи с тем, что в спорткомплексе велись ремонтные работы, с трибун убрали стеклянное ограждение (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU