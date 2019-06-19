2019-06-19T07:53:27+03:00
Общество

В Барнауле уничтожили 488 кг санкционных продуктов

Юлия ЕВГРАФОВА
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На продуктовых рынках Барнаула обнаружили пять случаев хранения и продажи санкционных груш и сыра. Все эти продукты изъяли и уничтожили.

Общий вес ликвидированных продуктов составил 488 кг. Из этого числа 468 кг груш «Конференция» из Бельгии, а также 20 кг сыра из Латвии, Германии, Нидерланд, Италии, сообщили в пресс-службе Алтайской таможни.

К слову, во время рейда, проводимого сотрудниками Алтайской таможни совместно с Россельхознадзором на прошлой неделе, запрещенную к ввозу в Россию продукцию не нашли. Проверку проводили на различных рынках Барнаула, где торгуют фруктами и овощами.

Напомним, недавно из всех магазинов Барнаула отозвали партию колбасы компании «СПК». Это случилось из-за того, что одна из жительниц города написала заявление в полицию. Женщина утверждала, что в колбасе она обнаружила ртуть. По факту случившегося, следователи возбудили уголовное дело по статье «Сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей».

ИСТОЧНИК KP.RU

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