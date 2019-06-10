Колбаса с ртутью: следователи возбудили уголовное дело

СЕГОДНЯ 14:11 2019-06-10T14:11:35+03:00

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Уголовное дело возбудили следователи Барнаула после того, как на полках в магазинах оказалась колбаса с ртутью.

Это произошло на прошлой неделе. В магазине одной из торговых сетей Алтайского края жительница Барнаула купила колбасу. Уже дома она увидела, что на поверхности продукта находятся микрочастицы ядовитого вещества – металлической ртути. Горожанка обратилась в полицию. В этот же день производитель начал отзывать партию из магазинов.

Следователи тем временем возбудили уголовное дело по статье «Сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей».

- В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего, а также лица, причастные к совершению преступления. Расследование уголовного дела продолжается, -заключили в ведомстве.

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ИСТОЧНИК KP.RU