Мясная компания «СПК» отзывает партию колбасы из-за возможного наличия в ней ртути

СЕГОДНЯ 11:33 2019-06-07T13:21:18+03:00

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Компания «СПК» (Сибирская продовольственная компания) отзывают партию колбасы из всех магазинов Барнаула. Есть подозрение, что в мясо могла попасть ртуть.

В частности речь идет о партии, которая была произведена 29 мая. О причине отзыва продукции «Толку» сообщил источник, знакомый с ситуацией. Как сообщает издание, жительница краевой столицы приобрела колбасу в магазине на улице Островского.

- После употребления ее в пищу женщина почувствовала недомогание. При осмотре продукции она увидела, что из колбасы вытекают якобы шарики ртути, - пишет издание.

Пострадавшая написала заявление в полицию. Там факт обращения подтвердили. По информации ведомства, оно было зарегистрировано 6 июня. Сам товар находится на экспертизе.

- В настоящее время исследование еще проводится и точного заключения нет. Результаты экспертизы будут известны в ближайшее время, – сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю.

В «СПК» подтвердили факт единичного обращения. Между тем, как отмечают в компании, там провели внутреннюю проверку партии колбасы и наличие посторонних элементов в продукции не подтверждено.

- Несмотря на это, образцы переданы во внешнюю лабораторию для проведения экспертизы. Считаем необходимым отметить, что ртуть, которая предположительно присутствовала в продукте, ни в каких направлениях деятельности компании не используется и ее присутствие в продуктах невозможно, - отметили в компании.

ИСТОЧНИК KP.RU