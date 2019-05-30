В Барнауле грузовик сбил велосипедиста
Дорожно-транспортное происшествие с участием велосипедиста произошло в среду, 29 мая, в 15:50 на улице 80-й Гвардейской Дивизии, в районе дома № 29 корпус 2.
Водитель-мужчина 37 лет, управляя автомобилем «Ниссан Дизель», сбил велосипедиста, который выезжал с дворового проезда. В результате ДТП пятилетний мальчик получил травмы. Ему была оказана медицинская помощь.
Сотрудники ГИБДД призывают водителей внимательно смотреть на дорогу, а велосипедистам быть аккуратнее и переходить дорогу только пешком, ведя велосипед рядом.
- В летний сезон аварийность с участием велосипедистов значительно возрастает, и в первую очередь это касается детей-велосипедистов, у которых на каникулах много свободного времени. Излюбленным видом «путешествия» становится езда по дороге от одного края проезжей части к другому или без рук на руле, что зачастую приводит к происшествиям, - говорят в ГИБДД Барнаула.
Сотрудники Госавтоинспекции напоминают, что по дорогам допускается движение велосипедистов в возрасте старше 14 лет, по правому краю проезжей части и по обочине. Дети младшего возраста не обладают достаточной физической силой для управления техникой.
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ИСТОЧНИК KP.RU