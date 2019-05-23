Пять районов Алтайского края находятся под угрозой подтопления

23 Май 13:27 2019-05-23T13:27:44+03:00

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Волна, которая накануне застала врасплох жителей райцентра Чарышской, пошла дальше.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Алтайскому краю, в настоящий момент вода подтапливает низменные участки населенных пунктов Краснощековского района. Так, в селе Маралиха подтоплено 56 приусадебных участков, в селе Краснощеково - семь подворий.

Из-за роста подъема уровня воды в реке Катунь, возможно достижение критических отметок с подтоплением низменных участков на территории Красногорского, Советского, Бийского, Алтайского районов.

В районах, подверженных угрозе подтопления, введен режим повышенной готовности. Все службы муниципальной подсистемы предупреждения и реагирования на чрезвычайные ситуации привлечены к работе.

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Утром 23 мая в райцентре Чарышское паводковая ситуация стабилизировалась, уровень воды упал (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU